"معلول صعبها عليه أوي".. شوبير يكشف المصير الصعب لمحترف الأهلي الجديد

كتب : محمد خيري

12:32 م 26/01/2026
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التحدي الكبير الذي ينتظر المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن مهمة اللاعب في كسب ثقة جماهير القلعة الحمراء لن تكون سهلة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، إن أي لاعب سيشارك في مركز الظهير الأيسر داخل الأهلي سيواجه صعوبة بالغة، بسبب الارتباط الفني والعاطفي الكبير بين جماهير النادي والتونسي علي معلول، مشيرًا إلى أن ما قدمه اللاعب خلال سبعة مواسم مع الفريق يُعد أمرًا استثنائيًا يصعب تكراره.

وأضاف أن يوسف بلعمري يمتلك إمكانيات فنية مميزة، وهو ما ظهر من خلال تواجده ضمن قائمة المنتخب المغربي، إلا أن كسب ثقة جماهير الأهلي سيظل التحدي الأهم بالنسبة له، في ظل المقارنة المستمرة بما قدمه معلول مع الفريق الأحمر.

وأشار شوبير إلى أن جماهير الأهلي اعتادت على مستوى ثابت وعطاء كبير في هذا المركز، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على أي لاعب جديد يشغل نفس الدور.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا تعاقده مع يوسف بلعمري، البالغ من العمر 27 عامًا، لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، حيث تم قيده في قائمتي الفريق المحلية والإفريقية.

