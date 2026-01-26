إعلان

مصدر أمني ينفي مزاعم وفاة نزيل بمركز إصلاح نتيجة التعذيب

كتب : علاء عمران

12:28 م 26/01/2026

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بزعم تعرضه للتعذيب.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وتأتي ضمن المحاولات المستمرة للجماعة لإثارة البلبلة، من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، في ظل فقدانها الكامل للمصداقية لدى الرأي العام.

وشدد المصدر على أن تكرار مثل هذه المزاعم يعكس حالة الإفلاس التي تعيشها الجماعة، مؤكدا وعي الرأي العام بأساليبها التضليلية، وأن أجهزة الدولة مستمرة في التصدي لمثل هذه الشائعات بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجيها.

