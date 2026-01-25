مجموعة الزمالك.. كايزر تشيفز يفوز على زيسكو بهدف ويشعل المنافسة

عاد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بانتصار مهم من الأراضي الزامبية، بعدما تفوق على زيسكو يونايتد بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في وقت مبكر للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، حين استغل بولي ممودي ارتداد كرة رأسية من حارس زيسكو، ليودعها الشباك مانحًا فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى نهاية اللقاء.

ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الزمالك والمصري البورسعيدي، في مجموعة قوية تشهد منافسة شرسة على بطاقتي التأهل.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره القاري بالفوز على زيسكو يونايتد بهدف دون مقابل، قبل أن يعود بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 من ملعب كايزر تشيفز في الجولة الثانية.

في المقابل، قدم المصري البورسعيدي بداية قوية، بعدما تغلب على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، ثم واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على زيسكو يونايتد خارج الديار بنتيجة 3-2.

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الأحد بمواجهة مصرية خالصة تجمع الزمالك والمصري البورسعيدي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.