مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

مجموعة الزمالك.. كايزر تشيفز يفوز على زيسكو بهدف ويشعل المنافسة

كتب : محمد خيري

05:14 م 25/01/2026 تعديل في 05:15 م

فريق كايزر تشيفز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بانتصار مهم من الأراضي الزامبية، بعدما تفوق على زيسكو يونايتد بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في وقت مبكر للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، حين استغل بولي ممودي ارتداد كرة رأسية من حارس زيسكو، ليودعها الشباك مانحًا فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى نهاية اللقاء.

ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الزمالك والمصري البورسعيدي، في مجموعة قوية تشهد منافسة شرسة على بطاقتي التأهل.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره القاري بالفوز على زيسكو يونايتد بهدف دون مقابل، قبل أن يعود بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 من ملعب كايزر تشيفز في الجولة الثانية.

في المقابل، قدم المصري البورسعيدي بداية قوية، بعدما تغلب على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، ثم واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على زيسكو يونايتد خارج الديار بنتيجة 3-2.

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الأحد بمواجهة مصرية خالصة تجمع الزمالك والمصري البورسعيدي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كايزر تشيفز الزمالك مجموعة الزمالك زيسكو الزامبي المصري البورسعيدي الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
أخبار البنوك

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام
"انفجار حارة قارون".. إصابة سودانيين بحروق في السيدة زينب
حوادث وقضايا

"انفجار حارة قارون".. إصابة سودانيين بحروق في السيدة زينب
بدء تطبيق التذكرة الموحدة لأتوبيسات العاصمة الإدارية بـ5 جنيهات اعتبارًا
أخبار العقارات

بدء تطبيق التذكرة الموحدة لأتوبيسات العاصمة الإدارية بـ5 جنيهات اعتبارًا
"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي