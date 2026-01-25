يواجه أرسنال نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً على ستاد"الإمارات".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي

يحتل فريق أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 35 نقطة.