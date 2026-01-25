مباريات الأمس
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بعيد ميلادها "الـ33" (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

11:45 ص 25/01/2026
احتفلت حنان المغربية، زوجة اللاعب المصري محمد النني، بعيد ميلادها اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

ونشرت زوجة النني الثانية صورًا عبر حسابها الرسمي خلال احتفالها بعيد ميلادها بتورتة صغيرة عليها "33" سنة احتفالًا بعيد ميلادها الثالث والثلاثون.

جدير بالذكر أن النني أعلن زواجه الثاني من حنان المغربية في العام الماضي، وفي إكتوبر 2025 رزق بمولوده الأول من حنان وأسماء "تميم".

زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية محمد النني زوجة النني عيد ميلاد زوجة النني

