زوجة محمد النني الثانية تحتفل بعيد ميلادها "الـ33" (صور)

احتفلت حنان المغربية، زوجة اللاعب المصري محمد النني، بعيد ميلادها اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

ونشرت زوجة النني الثانية صورًا عبر حسابها الرسمي خلال احتفالها بعيد ميلادها بتورتة صغيرة عليها "33" سنة احتفالًا بعيد ميلادها الثالث والثلاثون.

جدير بالذكر أن النني أعلن زواجه الثاني من حنان المغربية في العام الماضي، وفي إكتوبر 2025 رزق بمولوده الأول من حنان وأسماء "تميم".