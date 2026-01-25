ممر شرفي وكعكة.. احتفالات خاصة لنجوم السنغال في أنديتهم بعد حصد أمم أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، حيث يستضيف الصدام الكروي بين فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ويبحث فريق آرسنال بقيادة مايكل أرتيتا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة صدارة ترتيب الجدول.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد كالتالي:

سبق وأن التقى الفريقان في 224 مباراة رسمية مانشستر يونايتد حقق 95 انتصارًا، مقابل 81 فوزًا لأرسنال، بينما حسم التعادل 48 مواجهة.

سجل مانشستر يونايتد 353 هدفًا في شباك أرسنال خلال تاريخ اللقاءات، مقابل 325 هدفًا للمدفعجية.

يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ35 نقطة.

تنطلق صافرة بداية مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً "بتوقيت القاهرة".

من المقرر أن تذاع مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد عبر قناة "beIN SPORTS 1 HD"، ويعلق عليها حسن العيدروس.

أرسنال تعادل في آخر لقائين، مع ليفربول ونوتينجهام فورست.

مانشستر يونايتد حقق فوز وخسارة في آخر مباراتين، بالانتصار على مانشستر سيتي والهزيمة من برايتون.