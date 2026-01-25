"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق

يلاقي فريق أرسنال نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".