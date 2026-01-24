أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

افتتح عمر مرموش نجم منتخب مصر ومان سيتي الانجليزي، سجله التهديفي مع الفريق الإنجليزي في البريميرليج خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما سجل هدف اليوم في مرمى وولفرهامبتون.

وحقق فريق مان سيتي فوزا هاما اليوم على حساب وولفرهامبتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالبريميرليج.

ونجح مرموش في تسجيل هدف مان سيتي الأول في مرمى وولفرهامبتون اليوم، ليساهم في استعادة فريقه نغمة الانتصارات، بعد تلقى الهزيمة في المباراة الماضية على يد بودو جيليمت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

وبهدف مرموش في مرمى وولفرهامبتون اليوم، نجح في رفع عدد أهدافه بالبريميرليج إلى الهدف رقم 8 منذ الانضمام إلى الفريق، في يناير 2025 قادما من فرانكفورت الألماني.

وخاض مرموش مع السيتي منذ الانضمام للفريق 27 مباراة بالبريميرليج، تمكن خلالهم من 8 أهداف، ليعادل عدد أهداف زميله بالمنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا السابق.

وشارك تريزيجيه رفقة فريق أستون فيلا خلال تواجده داخل الفريق، في 56 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف أيضًا.

