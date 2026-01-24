مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بعد هدف ولفرهامبتون".. مرموش يعادل عدد أهداف تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

09:23 م 24/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (32) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (35) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (33) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (34) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (37) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (31) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (29) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (39) (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (40) (1)
  • عرض 21 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح عمر مرموش نجم منتخب مصر ومان سيتي الانجليزي، سجله التهديفي مع الفريق الإنجليزي في البريميرليج خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما سجل هدف اليوم في مرمى وولفرهامبتون.

وحقق فريق مان سيتي فوزا هاما اليوم على حساب وولفرهامبتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالبريميرليج.

ونجح مرموش في تسجيل هدف مان سيتي الأول في مرمى وولفرهامبتون اليوم، ليساهم في استعادة فريقه نغمة الانتصارات، بعد تلقى الهزيمة في المباراة الماضية على يد بودو جيليمت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

وبهدف مرموش في مرمى وولفرهامبتون اليوم، نجح في رفع عدد أهدافه بالبريميرليج إلى الهدف رقم 8 منذ الانضمام إلى الفريق، في يناير 2025 قادما من فرانكفورت الألماني.

وخاض مرموش مع السيتي منذ الانضمام للفريق 27 مباراة بالبريميرليج، تمكن خلالهم من 8 أهداف، ليعادل عدد أهداف زميله بالمنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا السابق.

وشارك تريزيجيه رفقة فريق أستون فيلا خلال تواجده داخل الفريق، في 56 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف أيضًا.

أقرأ أيضًا:

"بعد تعادل الجيش الملكي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش محمود حسن تريزيجيه مانشستر سيتي مان سيتي وولفرهامبتون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني سري الدين: عودة حزب الوفد طوق النجاة للحياة السياسية في مصر
أخبار مصر

هاني سري الدين: عودة حزب الوفد طوق النجاة للحياة السياسية في مصر
تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
أخبار مصر

أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
شئون عربية و دولية

الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
خبير اقتصادي في عيد الشرطة: الاستقرار والأمن يمثلان العامل الأهم في جذب
أخبار مصر

خبير اقتصادي في عيد الشرطة: الاستقرار والأمن يمثلان العامل الأهم في جذب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام