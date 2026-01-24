مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا
كتب-مراسل مصراوي:
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، عرضا من نظيره النمساوي، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.
وقال مصدر مطلع لمصراوي: "الاتحاد المصري تلقى عرضا بخوض منتخب مصر مباراة ضد النمسا، يوم 1 يونيو، في ولاية أوهايو الأمريكية، لكن منتخب مصر مرتبط بخوض مباراة ضد البرازيل يوم 6 من نفس الشهر، وسيسافر يوم 1 يونيو".
وأضاف المصدر: "اتحاد الكرة يبحث عن منتخب لخوض لقاء ودي معه يوم 9 يونيو، وفي حال توافق الموعد مع منتخب النمسا، ستقام المباراة".
ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كل من، بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.
