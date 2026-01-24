مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، عرضا من نظيره النمساوي، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "الاتحاد المصري تلقى عرضا بخوض منتخب مصر مباراة ضد النمسا، يوم 1 يونيو، في ولاية أوهايو الأمريكية، لكن منتخب مصر مرتبط بخوض مباراة ضد البرازيل يوم 6 من نفس الشهر، وسيسافر يوم 1 يونيو".

وأضاف المصدر: "اتحاد الكرة يبحث عن منتخب لخوض لقاء ودي معه يوم 9 يونيو، وفي حال توافق الموعد مع منتخب النمسا، ستقام المباراة".

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كل من، بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

