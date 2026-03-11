شركة النيل للسكر تقترض 40 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

تعتزم مؤسسة التمويل الدولية "IFC" ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، إقراض شركة "النيل للسكر" المملوكة لرجل الأعمال "نجيب ساويرس" 40 مليون دولار.

وبحسب بيانات المؤسسة المنشورة على موقعه، فإن القرض سيتم سدادها على 7 سنوات سداد منها 3 سنوات سماح.

وتستهدف الشركة من القرض تطوير 13.71 فدان من الأراضي الزراعية في المنيا بصعيد مصر، لزراعة بنجر السكر، بما في ذلك البنية التحتية والآلات والمعدات ونفقات التشغيل ذات الصلة.

تأسست "النيل للسكر" على يد عائلة ساويرس في 2006، وهي شركة مصرية منتجة لسكر البنجر، ولديها عمليات تكرير لإنتاج السكر الأبيض ومشتقاته.