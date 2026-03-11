إعلان

أردوغان يحذّر: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

كتب : مصطفى الشاعر

02:18 م 11/03/2026

رجب طيب أردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن العالم بأسره سيدفع ثمن الحرب "غير القانونية" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، داعيا جميع الأطراف إلى "العودة الفورية" لطاولة المفاوضات لوقف نزيف التصعيد في المنطقة.

التحريض الإسرائيلي ونيران الحرب

أكد أردوغان، اليوم الأربعاء، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن "التحريض الإسرائيلي" هو السبب الرئيسي وراء اندلاع حرب طالت آثارها المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن تركيا تضع كل ثقلها الدبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.

وفي الوقت نفسه، انتقد أردوغان الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة، مؤكدا أنها "أمر غير صائب"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

حماية تركيا من "الفخ الصهيوني"

شدد الرئيس التركي على أن بلاده تتحرك "بعقلانية وحذر شديد" لمنع وصول نيران الحرب إلى الداخل التركي، محذّرا من الانجرار خلف "شبكة المجازر الصهيونية" التي تسعى لضرب المجتمعات ببعضها وإثارة النزاعات الطائفية.

وأوضح أردوغان، أن موقف أنقرة ينطلق من مبادئ إنسانية لا تُفرق بين عرق أو مذهب، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير ضد "السيناريوهات الدموية" المعدة للمنطقة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أردوغان تركيا الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تطور قضائي جديد في اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه
حوادث وقضايا

تطور قضائي جديد في اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها