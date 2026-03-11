حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن العالم بأسره سيدفع ثمن الحرب "غير القانونية" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، داعيا جميع الأطراف إلى "العودة الفورية" لطاولة المفاوضات لوقف نزيف التصعيد في المنطقة.

التحريض الإسرائيلي ونيران الحرب

أكد أردوغان، اليوم الأربعاء، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن "التحريض الإسرائيلي" هو السبب الرئيسي وراء اندلاع حرب طالت آثارها المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن تركيا تضع كل ثقلها الدبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.

وفي الوقت نفسه، انتقد أردوغان الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة، مؤكدا أنها "أمر غير صائب"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

حماية تركيا من "الفخ الصهيوني"

شدد الرئيس التركي على أن بلاده تتحرك "بعقلانية وحذر شديد" لمنع وصول نيران الحرب إلى الداخل التركي، محذّرا من الانجرار خلف "شبكة المجازر الصهيونية" التي تسعى لضرب المجتمعات ببعضها وإثارة النزاعات الطائفية.

وأوضح أردوغان، أن موقف أنقرة ينطلق من مبادئ إنسانية لا تُفرق بين عرق أو مذهب، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير ضد "السيناريوهات الدموية" المعدة للمنطقة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.