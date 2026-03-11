إعلان

خطأ فادح.. الاتحاد الأوروبي يحذر من العودة إلى النفط الروسي

كتب : وكالات

02:15 م 11/03/2026

أورسولا فون دير لاين

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ‌اليوم الأربعاء، إن أوروبا سترتكب خطأ استراتيجيا فادحا إذا قررت السعي لكبح ارتفاع أسعار الطاقة بالعودة إلى الوقود الأحفوري الروسي.

وذكرت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي: "في ظل الأزمة الراهنة، يرى البعض أنه ينبغي علينا التخلي عن استراتيجيتنا طويلة الأجل، ‌بل والعودة إلى الوقود الأحفوري الروسي وسيكون هذا خطأ استراتيجيا فادحا".

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي، يُعدّ خيارات لخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك الاستخدام الأمثل لاتفاقيات شراء الطاقة، وتدابير الدعم الحكومي، ودعم أسعار الغاز أو وضع سقوف لها.

