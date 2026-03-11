إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 11 مارس 2026

كتب : أحمد الخطيب

02:05 م 11/03/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 8457 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8534 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7467 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6400 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 59736 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

