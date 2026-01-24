بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

استقبل لاعبو وست هام يونايتد الإنجليزي، زميلهم السنغالي حاجي مالك ضيوف، استقبالا حافلا، بعد عودته للفريق عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في النهائي الذي امتد للأشواط الإضافية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وست هام على منصة "إكس"، مقطع فيديو من وصول حاجي مالك ضيوف، الذي ظهر بالزي السنغالي التقليدي.

A very warm welcome for our AFCON champion 🇸🇳🏆 pic.twitter.com/WqQoieyG5V — West Ham United (@WestHam) January 23, 2026

وأقام لاعبو وست هام يونايتد، ممرا شرفيا لبطل أمم أفريقيا، واحتفلوا معه بعلم منتخب السنغال.

