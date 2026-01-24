مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

الزي السنغالي وممر الشرفي.. وست هام يستقبل بطل أمم أفريقيا بهذه الطريقة

كتب : هند عواد

11:42 ص 24/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (2)
  • عرض 12 صورة
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (4)
  • عرض 12 صورة
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (7)
  • عرض 12 صورة
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (6)
  • عرض 12 صورة
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (4)
  • عرض 12 صورة
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (3)
  • عرض 12 صورة
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (1)
  • عرض 12 صورة
    Screenshot 2026-01-24 112619_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (2)
  • عرض 12 صورة
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (1)
  • عرض 12 صورة
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل لاعبو وست هام يونايتد الإنجليزي، زميلهم السنغالي حاجي مالك ضيوف، استقبالا حافلا، بعد عودته للفريق عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في النهائي الذي امتد للأشواط الإضافية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وست هام على منصة "إكس"، مقطع فيديو من وصول حاجي مالك ضيوف، الذي ظهر بالزي السنغالي التقليدي.

وأقام لاعبو وست هام يونايتد، ممرا شرفيا لبطل أمم أفريقيا، واحتفلوا معه بعلم منتخب السنغال.

اقرأ أيضًا:

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حاجي مالك ضيوف السنغال كأس الأمم الأفريقية وست هام يونايتد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
نجل شهيد للسيسي: "بحبك وعايز أسلم عليك".. والرئيس: طبعًا يا علي
أخبار مصر

نجل شهيد للسيسي: "بحبك وعايز أسلم عليك".. والرئيس: طبعًا يا علي
10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
رياضة محلية

10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام