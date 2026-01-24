موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

"مصر ضد أوغندا".. مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم السبت

يلاقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي اليوم السبت الموافق 24 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب البلدي بركان، معقل نهضة البركان.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر نهضة بركان المجموعة متساويا في النقاط لكن يتفوق المغربي بفارق الأهداف.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2"