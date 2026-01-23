مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على يانج أفريكانز في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

08:01 م 23/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (4)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (8)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (5)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (7)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (13)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (14)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (15)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (12)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (17)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (16)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (11)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (6)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (10)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (20)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (19)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (22)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (21)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (18)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (23)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (2)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر إقامة مباراة النادي الأهلي أمام وادي دجلة، يوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

الأهلي ويانج أفريكانز موعد مباراة الأهلي المقبلة دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي ووادي دجلة نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

