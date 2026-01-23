موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على يانج أفريكانز في دوري الأبطال

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

