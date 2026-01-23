مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 ضد 0 يانج أفريكانز.. محاولات أهلاوية لتسجيل الهدف الثاني

كتب : مصراوي

05:40 م 23/01/2026 تعديل في 07:23 م
  عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (23) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (21) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (22) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (19) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (20) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (18) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (15) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (12) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (17) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (16) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (11) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (14) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (13) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (9) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (10) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (5) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (8) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (4) (1)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (3) (1)

انطلقت مواجهة الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي اللقاء متصدراً جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فريق يانج أفريكانز، بعدما استهل مشواره بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويضم تشكيل الأهلي للقاء كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كوكا، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، ومروان عثمان.

أبرز أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول

الدقيقة 6: عرضية من محمد هاني تمر دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 8: تسديدة قوية من لاعب يانج أفريكانز تصل سهلة في يد مصطفى شوبير حارس الأهلي

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعب يانج أفريكانز من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى الأهلي

الدقيقة 18: ضربة رأسية من مروان عثمان تمر بعيدة عن مرمى يانج أفريكانز التنزاني

الدقيقة 24: تسديدة من لاعب يانج أفريكانز يتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة

الدقيقة 27: خطأ لصالح محمود تريزيجيه بالقرب من منطقة جزاء يانج أفريكانز

الدقيقة 36: عرضية من لاعب فريق يانج أفريكانز يبعدها مصطفى شوبير حارس الأهلي

الدقيقة 43: رأسية من مروان عثمان ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: عرضية من إمام عاشور يبعدها دفاع يانج أفريكانز

الدقيقة 54: عرضية من لاعب يانج أفريكانز يتصدى لها مصطفى شوبير بثبات

الدقيقة 57: تسديدة قوية من محمد هاني تخرج أعلى مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 61: تسديدة من لاعب يانج أفريكانز تصل سهلة في يد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

