تردد قناة تايم سبورتس الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

بينهم الأهلي ويانج أفريكانز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تنقل قناة تايم سبورتس الأرضية، مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بالمجان، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

تقام مباراة الأهلي وأفريكانز التنزاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على شبيبة القبائل، برباعية مقابل هدف، وفي الجولة الثانية تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الثاني يانج أفريكانز، بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

تنقل مباراة الأهلي وأفريكانز التنزاني، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية (المشفرة) الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورت 1، كما تنقل تايم سبورتس الأرضية المجانية اللقاء.

تردد قناة تايم سبورتس الأرضية

يمكن متابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، على قناة تايم سبورتس الأرضية، من خلال التردد التالي:

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 5/6

