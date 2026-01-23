"اتفرج ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

قبل مباراة يانج أفريكانز.. ماذا قدم ياس توروب مع النادي الأهلي؟

تصدرت مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اهتمام جماهير الكرة المصرية والأفريقية خلال الساعات الأخيرة، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورتس" بشكل مجاني، وذلك في إطار اكتسابها على حقوق البث الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يمكن استقبال قناة "تايم سبورتس" الأرضية من خلال تحويل البث إلى البث الأرضي، ثم توصيل إريال لاستقبال الاتصالات، ثم ضبط وإعدادات القنوات والبحث الرقمي على تردد UHF 32.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على فريق يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.