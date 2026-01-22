إعلان توظيف للبحث عن خط وسط لدوري روشن.. ما القصة؟

أثار الدوري السعودي للمحترفين حالة من الجدل خلال سوق الانتقالات، إذ تم نشر إعلان توظيف علني للبحث عن لاعب وسط مدافع عبر موقع إلكتروني متخصص في الوظائف الرياضية.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع "Futboljobs" الإسباني، فإن الجهة المعلنة هي "الدوري السعودي للمحترفين"، ظهر بشعار المسابقة مع تحديد المتطلبات الخاصة باللاعب المطلوب.

ويشترط الإعلان التعاقد مع لاعب وسط مدافع يمتلك خبرة سابقة في دوريات بنفس المستوى أو أعلى، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية الرياضية الخاصة به، إلى جانب مقطع فيديو لأبرز لقطاته أو رابط صفحته على موقع "ترانسفير ماركت".

كما اشترط الدوري السعودي أن يكون اللاعب حراً دون ارتباط تعاقدي، أو أن يكون وكيله مسيطراً على كامل حقوق اللاعب دون وجود ملكية مشتركة، بجانب تحديد الراتب السنوي ما بين 522 ألف جنيه إسترليني و875 ألف جنيه إسترليني.

وأشار الإعلان إلى أن اللاعب الذي سيتم اختياره سيحظى بفرصة للعب أمام نجوم كبار على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما وغيرهم من النجوم العالميين.

والجدير بالذكر أن الفترة بين عامي 2023 و2025، أنفق الدوري السعودي نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين أجانب ضمن مشروع "رؤية 2030" المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.