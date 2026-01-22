مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

إعلان توظيف للبحث عن خط وسط لدوري روشن.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

10:49 م 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل الإعلان
  • عرض 3 صورة
    الإعلان التوظيفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الدوري السعودي للمحترفين حالة من الجدل خلال سوق الانتقالات، إذ تم نشر إعلان توظيف علني للبحث عن لاعب وسط مدافع عبر موقع إلكتروني متخصص في الوظائف الرياضية.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع "Futboljobs" الإسباني، فإن الجهة المعلنة هي "الدوري السعودي للمحترفين"، ظهر بشعار المسابقة مع تحديد المتطلبات الخاصة باللاعب المطلوب.

ويشترط الإعلان التعاقد مع لاعب وسط مدافع يمتلك خبرة سابقة في دوريات بنفس المستوى أو أعلى، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية الرياضية الخاصة به، إلى جانب مقطع فيديو لأبرز لقطاته أو رابط صفحته على موقع "ترانسفير ماركت".

كما اشترط الدوري السعودي أن يكون اللاعب حراً دون ارتباط تعاقدي، أو أن يكون وكيله مسيطراً على كامل حقوق اللاعب دون وجود ملكية مشتركة، بجانب تحديد الراتب السنوي ما بين 522 ألف جنيه إسترليني و875 ألف جنيه إسترليني.

وأشار الإعلان إلى أن اللاعب الذي سيتم اختياره سيحظى بفرصة للعب أمام نجوم كبار على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما وغيرهم من النجوم العالميين.

والجدير بالذكر أن الفترة بين عامي 2023 و2025، أنفق الدوري السعودي نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين أجانب ضمن مشروع "رؤية 2030" المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري السعودي للمحترفين الوظائف الرياضية الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مذبحة ملاحات الإسكندرية.. كواليس صادمة لقتل أب 4 أطفال ونجاة شقيقهم الخامس
أخبار المحافظات

مذبحة ملاحات الإسكندرية.. كواليس صادمة لقتل أب 4 أطفال ونجاة شقيقهم الخامس
"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة