للمرة الأولى.. 4 أرقام قياسية من مباراة ليفربول ومارسيليا

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

فاز ليفربول الإنجليزي على مارسيليا الفرنسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الأبطال، فيما وقف رصيد مارسيليا عند النقطة التاسعة في المركز التاسع عشر.

أرقام قياسية من مباراة ليفربول ومارسيليا

وفقا لموقع "أوبتا" للإحصائيات، سجلت مباراة ليفربول ومارسيليا 4 أرقام قياسية، كالآتي:

1- للمرة الثانية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، يحقق ليفربول فوزًا خارج أرضه بفارق 3 أهداف أو أكثر (3-0 مارسيليا، 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثالثة)

2- للمرة الأولى التي يحقق فيها ليفربول أكثر من فوز خارج الديار بهذا الفارق في موسم واحد منذ موسم 2022-2023 (7-1 أمام رينجرز، و3-0 أمام أياكس).

3- خسر مارسيليا مباراتين متتاليتين على أرضه في جميع المسابقات دون أن يسجل أي هدف، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

4- منذ بداية الموسم الماضي، لا يوجد فريق حقق انتصارات خارج أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أكثر من ليفربول (لعب 8، فاز 6، خسر 2)، متساويًا مع أرسنال (لعب 8، فاز 6، تعادل 1، خسر 1).

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال



"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار





