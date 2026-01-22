مباريات الأمس
ما هو ترتيب صلاح؟.. هدافو دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

كتب : هند عواد

10:20 ص 22/01/2026
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح نهائي أمم أفريقيا 2021
    رونالدو
    رونالدو 1_4
    رونالدو 2_5

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، برصيد 140 هدفا خلال 183 مباراة، فيما يحتل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الحادي عشر.

وسجل كريستيانو رونالدو، 140 هدفا كالآتي، 21 هدفا مع مانشستر يونايتد و105 أهداف مع ريال مدريد، و14 هدفا مع يوفينتوس.

ويحتفظ رونالدو بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 17 هدفاً مع ريال مدريد في موسم 2013-2014، عندما فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، ثم أضاف 16 هدفاً بعد عامين في موسم 2015-2016.

ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 129 هدفًا.

ويحمل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة لنادٍ واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 120 هدفًا من أصل 129 مع برشلونة.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، كالآتي:

1. كريستيانو رونالدو: 140

2. ليونيل ميسي: 129

3. روبرت ليفاندوفسكي: 106

4. كريم بنزيمة: 90

5. راؤول: 71

6. كيليان مبابي: 66

7. توماس مولر: 57

8. رود فان نيستلروي: 56

9. إيرلينج هالاند: 55

10.تييري هنري: 50

11.محمد صلاح: 48

12.أندريه شيفتشينكو: 48

13.زلاتان إبراهيموفيتش: 48

14.هاري كين: 47

15.فيليبو إنزاغي: 46

16.ديدييه دروجبا: 44

17.نيمار: 43

18.أنطوان جريزمان: 43

19.أليساندرو ديل بييرو: 42

20.سيرجيو أجويرو: 41

هدافو دوري أبطال أوروبا محمد صلاح صلاح في دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو

