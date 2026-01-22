بعد انتهاء الجولة السابعة.. جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

بعد عودته من أمم أفريقيا.. الهلال السعودي يعلن إصابة المغربي ياسين بونو

اختتمت أمس الأربعاء الجولة السابعة ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا 2026.

وأقيمت أمس العديد من المباريات التي شهدت منافسة قوية بين الفرق وتسجيل العديد من الأهداف.

وبعد انتهاء الجولة السابعة، احتل فريق أرسنال صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، بينما يلحقه بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026

1- ارسنال - 21 نقطة

2- بايرن ميونخ - 18 نقطة

3- ريال مدريد - 15 نقطة

4- ليفربول - 15 نقطة

5- توتنهام - 14 نقطة

6- باريس سان جيرمان - 13 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد - 13 نقطة

8- تشيلسي - 13 نقطة

9- برشلونة - 13 نقطة

10- لشبونة - 13 نقطة

11- مانشستر سيتي - 13 نقطة

12- أتلتيكو مدريد - 13 نقطة

13- أتالانتا - 13 نقطة

14- إنتر ميلان - 12 نقطة

15- يوفنتوس - 12 نقطة

16- بوروسيا دورتموند - 11 نقطة

17- جلطة سراي - 10 نقاط

18- كرباج أجدام - 10 نقاط

19- مارسيليا - 9 نقاط

20- بايرن ليفركوزن - 9 نقاط

21- موناكو - 9 نقاط

22- أيندهوفن - 8 نقاط

23- أتلتيك بلباو - 8 نقاط

24- أولمبياكوس - 8 نقاط

25- نابولي - 8 نقاط

26- كوبنهاجن - 8 نقاط

27- كلوب بروج - 7 نقاط

28- بودو جليمت - 6 نقاط

29- بنفيكا - 26 نقطة

30- بافوس - 6 نقاط

31- يونيون سانت - 6 نقاط

32- أياكس - 6 نقاط

33- آينتراخت فرانكفورت - 4 نقاط

34- سلافيا براج - 3 نقاط

35- فياريال - نقطة واحدة

36- كايرات ألماتي - نقطة واحدة