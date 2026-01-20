مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

"صفقة الأهلي المحتملة".. تعليق حزين من يوسف بلعمري بعد هزيمة المغرب في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:59 م 20/01/2026 تعديل في 21/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري 4_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 15 صورة
    يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب يوسف بلعمري لاعب فريق الرجاء المغربي ومنتخب المغرب، عن حزنه الشديد بعد فقدان منتخب بلاده لقب بطولة أمم أفريقيا، عقب الهزيمة أمام السنغال في النهائي.

وكتب بلعمري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يعجز اللسان عن وصف ما نشعر به من حزن، كنا نحلم أن نهدي لقب كأس أمم إفريقيا لبلدنا الحبيب وجمهورنا الغالي".

وأضاف: "قاتلنا وآمنا وقدمنا كل ما نملك، لكن الحلم لم يكتمل، الحسرة موجعة لكن الفخر بحمل قميص المنتخب سيظل دائما وساما على صدورنا وأكبر من أي لقب ضائع".

واختتم بلعمري: "قدر الله وماشاء فعل، شكرا لكم من القلب".

واقترب يوسف بلعمري من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما أنهى المسؤولين داخل المارد الأحمر الاتفاق لضم اللاعب لصفوف الفريق في الفترة الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن بلعمري سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدأ مشواره مع الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟

الأهلي وصيف والزمالك ثامن.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف بلعمري كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال
مصراوي ستوري

حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال
حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
زووم

حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن
شئون عربية و دولية

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان