مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

فريق عراقي يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس

كتب - يوسف محمد:

11:19 م 20/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس يكشف سر اختيار القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس يكشف سر اختيار القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس يكشف سر اختيار القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس يكشف سر اختيار القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق 1_2
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس لاعب رايال مدريد السابق_1
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الإسباني
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس
  • عرض 15 صورة
    إشبيلية يعلن ضم سيرجيو راموس
  • عرض 15 صورة
    سيرجيو راموس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية عراقية، عن وجود اهتمام من جانب نادي القوة الجوية العراقي، للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت القناة "الرابعة الرياضية" العراقية، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، أن نادي القوة الجوية قدم عرضا رسميا لضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان راموس أعلن رحيله عن فريق مونتيري المكسيكي، في ديسمبر الماضي 2025، بعد نهاية تعاقده مع الفريق، مما يتيح الفرصة للفريق العراقي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشارك راموس مع فريق مونتيري قبل رحيله عن الفريق، في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"بعد ناصر ماهر".. لاعب جديد في الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

الأهلي يخاطب كولومبوس كرو الأمريكي بخصوص وسام أبو علي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيرجيو راموس الدوري العراقي منتخب إسبانيا القوة الجوية العراقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
شئون عربية و دولية

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان