فريق عراقي يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية عراقية، عن وجود اهتمام من جانب نادي القوة الجوية العراقي، للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت القناة "الرابعة الرياضية" العراقية، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، أن نادي القوة الجوية قدم عرضا رسميا لضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان راموس أعلن رحيله عن فريق مونتيري المكسيكي، في ديسمبر الماضي 2025، بعد نهاية تعاقده مع الفريق، مما يتيح الفرصة للفريق العراقي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشارك راموس مع فريق مونتيري قبل رحيله عن الفريق، في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 مباريات.

