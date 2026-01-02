اعتقال 118 شخصاً بسبب تذاكر كان 2025.. ما القصة؟

5 صور لبكاء أحمد حسن كوكا بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الاتفاق والأخدود

أعلنت السلطات الأمنية اعتقال 118 شخصاً للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالمضاربة والاتجارغير القانوني في تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025،المقامة حالياً في المغرب.

وذكرت الجهات المختصة أن هذه العمليات جاءت من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية، إذ تم الاعتماد على آليات متقدمة للرصد الرقمي لمتابعة الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت عرض تذاكر بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بشكل كبير.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعدد من المدن المغربية، خاصة تلك التي تستضيف مباريات البطولة.

وتنوعت التهم الموجهة للموقوفين بين البيع غير القانوني للتذاكر، التزوير واستعماله، الاحتيال والنصب على الجماهير، إضافة إلى المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات، إلى جانب نشر معلومات مضللة مرتبطة بمباريات البطولة.

وبحسب موقع "le matinal" فإن تعليمات النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيقات قضائية بحق جميع الموقوفين، إذ تم وضع بعضهم في الحبس الاحتياطي، بينما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح.