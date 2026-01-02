مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

- -
21:45

لانس

جميع المباريات

إعلان

اعتقال 118 شخصاً بسبب تذاكر كان 2025.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:46 م 02/01/2026 تعديل في 09:02 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 7 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 7 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 7 صورة
    بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات الأمنية اعتقال 118 شخصاً للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالمضاربة والاتجارغير القانوني في تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025،المقامة حالياً في المغرب.

وذكرت الجهات المختصة أن هذه العمليات جاءت من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية، إذ تم الاعتماد على آليات متقدمة للرصد الرقمي لمتابعة الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت عرض تذاكر بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بشكل كبير.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعدد من المدن المغربية، خاصة تلك التي تستضيف مباريات البطولة.

وتنوعت التهم الموجهة للموقوفين بين البيع غير القانوني للتذاكر، التزوير واستعماله، الاحتيال والنصب على الجماهير، إضافة إلى المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات، إلى جانب نشر معلومات مضللة مرتبطة بمباريات البطولة.

وبحسب موقع "le matinal" فإن تعليمات النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيقات قضائية بحق جميع الموقوفين، إذ تم وضع بعضهم في الحبس الاحتياطي، بينما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تذاكر كان كأس الأمم الإفريقية المغرب بطولة الأمم الافريقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا