أعلن الجهاز الفني لكلأً من النصر وأهلي جدة منذ قليل، التشكيلات الرسمية لهما استعداداً لخوض مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

ويحل النصر ضيفاً على الأهلي في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سعد الناصر، عبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، ويسلي تيسكيرا، كريستيانو رونالدو.

في المقابل، يدخل فريق أهلي جدة مباراة الليلة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصائبي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، محمد سليمان، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني، فالنتين أتانجانا، ماتيوس جونسالفيس.

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، فراس البريكان.

ويخوض النصر المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة.