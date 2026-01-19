مباريات الأمس
"بعد انتهاء مشاركته بالكان".. 10 صور لظهور عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

09:55 م 19/01/2026
عاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر، إلى تدريبات فريقه مانشستر سيتي، بعد انتهاء مشاركته رفقة الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي، لفريق مان سيتي عبر "فيس بوك"، فيديو لتواجد مرموش في المران الجماعي اليوم وكتب: "مرحبا بعودتك يا عمر".

وغاب مرموش عن مان سيتي في المباراة الأخيرة، بسبب تواجده مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الماضي 2025 حتى أمس 18 يناير.

وأنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وهو يحتل المركز الرابع، بعدما تلقى الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

والجدير بالذكر أن مرموش، تمكن من تسجيل هدفين في النسخة الحالية من البطولة، في مرمى كحل من زيمبابوي وكوت ديفوار.

عمر مرموش كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر أمم أفريقيا مانشستر سيتي

