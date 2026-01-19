مباريات الأمس
لقطة إنسانية من كوليبالي تجاه ساديو ماني أثناء تتويج السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : مصراوي

02:19 ص 19/01/2026
    احتفال منتخب السنغال (7) (1)
كتب – محمد عبد السلام:

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن نهائي البطولة.

وشهدت مراسم التتويج لقطة إنسانية لافتة من كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، حيث رفض رفع كأس البطولة في البداية، وفضل التوجه إلى زميله ساديو ماني، وقام بمنحه شارة القيادة، ثم سلمه الكأس ليكون هو من يرفعها أمام الجماهير.

وجاء هذا التصرف تقديرا لمسيرة ساديو ماني، خاصة أن هذه البطولة تعد الأخيرة له بقميص المنتخب السنغالي، حيث صرح اللاعب عقب التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية أن هذه البطولة هي آخر مشاركاته الدولية، مؤكدا نيته الاعتزال دوليا عقب المشاركة في كأس العالم 2026.

وبهذا الإنجاز، حصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له التتويج بالبطولة عام 2021.

ساديو ماني كوليبالي نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب منتخب السنغال مباراة المغرب والسنغال

