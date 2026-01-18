مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

2 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

5 صور لظهور أرسين فينجر في مدرجات ملعب نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

10:22 م 18/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (9) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده في ملعب "مولاي الأمير عبد الله" بالرباط، لمتابعة مباراة المغرب والسنغال في أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب السنغالي حاليا، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله بالرباط"، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره النيجيري، في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفي المقابل تأهل المنتخب السنغالي إلى هذا الدور، بعدما تخطى المنتخب المصري في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي.

وتشهد المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا العديد من نجوم ومشاهير كرة القدم، ومن بينهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق وعدد من نجوم كرة القدم الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

"رفقة فوزي لقجع".. إنفانتينو يظهر في مدرجات ملعب نهائي أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المغرب والسنغال أرسين فينجر نهائي أمم أفريقيا المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
زووم

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. جاي يسجل الأول لأسود التيرانجا