5 صور لظهور أرسين فينجر في مدرجات ملعب نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

خطف الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده في ملعب "مولاي الأمير عبد الله" بالرباط، لمتابعة مباراة المغرب والسنغال في أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب السنغالي حاليا، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله بالرباط"، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره النيجيري، في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفي المقابل تأهل المنتخب السنغالي إلى هذا الدور، بعدما تخطى المنتخب المصري في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي.

وتشهد المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا العديد من نجوم ومشاهير كرة القدم، ومن بينهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق وعدد من نجوم كرة القدم الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

"رفقة فوزي لقجع".. إنفانتينو يظهر في مدرجات ملعب نهائي أمم أفريقيا 2025