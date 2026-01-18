مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

سبيد يخطف الأنظار في نهائي كأس الأمم الإفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

09:09 م 18/01/2026
ظهر اليوتيوبر العالمي سبيد في الأراضي المغربية، حيث حضر إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي يستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وشارك سبيد الجماهير المغربية أجواء الاحتفال داخل أرضية الملعب، مرتديا زي التميمية، حيث قدم رقصاته وحركاته البهلوانية المعتادة، ما أثار تفاعلا كبير وسط الجماهير المغربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي، اليوم السبت، في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.

