وأشار التقرير إلى أن المهاجم كريستيانو رونالدو هو الرياضي الأعلى أجراً في العالم للعام الثالث على التوالي، بأرباح تُقدّر بـ 260 مليون دولار، أما المفاجأة الأكبر في هذه القائمة فتتمثل في المركز الثاني، الملاكم المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز ، بأرباح بلغت 137 مليون دولار .

وتأتي هذه الأرباح تأتي من الرواتب والجوائز المالية ، وتمثل الرعاية والاتفاقيات التجارية جزءًا كبيرًا من ثروته؛ إذ تصل إلى 60 مليونًا؛ بينما بالنسبة لساؤول كانيلو، فهي 12 مليونًا.

ويضم التصنيف 20 لاعبا من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ويتصدرهم ليبرون جيمس براتب 128.7 مليون دولار ، يليه ستيفن كاري براتب 105.4 مليون دولار، وجاء دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) في المركز الثاني، بـ 22 رياضياً ضمن قائمة أعلى 100 لاعب أجراً.

واحتلت كرة القدم 13 لاعباً ضمن قائمة أعلى 100 رياضي أجراً، بينهم لاعبين برازيليين، نيمار، في المركز 30 برصيد 60 مليون دولار، وفيني جونيور ، في المركز 34 برصيد 58 مليون دولار.

وجاءت القائمة كالآتي:

1. كريستيانو رونالدو: 260 مليون دولار أمريكي

2. ساؤول كانيلو: 137 مليون دولار أمريكي

3. ليونيل ميسي: 130 مليون دولار أمريكي

4. خوان سوتو: 129.2 مليون دولار أمريكي

5. ليبرون جيمس: 128.7 مليون دولار أمريكي

6. كريم بنزيما: 115 مليون دولار أمريكي

7. ستيفن كاري: 105.4 مليون دولار أمريكي

8. شوهي أوتاني: 102.5 مليون دولار

9. كيفن دورانت: 100.8 مليون دولار أمريكي

10. جون رام: 100.7 مليون دولار أمريكي