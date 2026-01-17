مباريات الأمس
تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

12:00 ص 17/01/2026
تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المباراة المنتظرة التي تجمع بين منتخبي مصر ونيجيريا، والمقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا

وتذاع المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، حيث يمكن للجماهير متابعتها مجانا بعد ضبط التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات.

وجاء تردد القناة كالتالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

