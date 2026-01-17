"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم

انتقادات قوية من عمرو أديب لحسام وإبراهيم حسن

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المباراة المنتظرة التي تجمع بين منتخبي مصر ونيجيريا، والمقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا

وتذاع المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، حيث يمكن للجماهير متابعتها مجانا بعد ضبط التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات.

وجاء تردد القناة كالتالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي