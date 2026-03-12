كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله طفل وبرفقته آخر أثناء قيادة دراجة نارية من نوع "بيتش باجي" برعونة واصطدامهما بدراجة نارية أخرى بمحافظة المنوفية، مما هدد سلامة المواطنين.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، حيث أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بيتش باجي" الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها بدون ترخيص، وكان يقودها طالب يبلغ من العمر 14 عاماً بمركز الشهداء. وبمواجهة الطالب أقر بارتكاب الواقعة نتيجة رعونة القيادة واختلال مقود الدراجة بيده، مما أدى لاصطدامه بدراجة نارية أخرى كان يقودها "جزار" دون وقوع إصابات.

رعونة القيادة

وأوضحت التحريات أن الحادث الذي نتج عن رعونة القيادة أدى لسقوط قائد الدراجة النارية الأخرى أرضاً، ونجحت القوات في ضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما، وتبين أن قائد الدراجة الأخرى لا يحمل رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

