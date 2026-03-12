إعلان

فيديو الرعب في المنوفية.. طفل يقود "بيتش باجي" ويصطدم بجزار بالشهداء

كتب : علاء عمران

12:54 م 12/03/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله طفل وبرفقته آخر أثناء قيادة دراجة نارية من نوع "بيتش باجي" برعونة واصطدامهما بدراجة نارية أخرى بمحافظة المنوفية، مما هدد سلامة المواطنين.
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، حيث أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بيتش باجي" الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها بدون ترخيص، وكان يقودها طالب يبلغ من العمر 14 عاماً بمركز الشهداء. وبمواجهة الطالب أقر بارتكاب الواقعة نتيجة رعونة القيادة واختلال مقود الدراجة بيده، مما أدى لاصطدامه بدراجة نارية أخرى كان يقودها "جزار" دون وقوع إصابات.

رعونة القيادة

وأوضحت التحريات أن الحادث الذي نتج عن رعونة القيادة أدى لسقوط قائد الدراجة النارية الأخرى أرضاً، ونجحت القوات في ضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما، وتبين أن قائد الدراجة الأخرى لا يحمل رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المنوفية بيتش باجي مركز الشهداء حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين
حوادث وقضايا

كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين
فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
جنة الصائم

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا