فيديو أهداف مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
كتب - محمد عبد السلام:
-
-
-
-
-
نجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره راسينج بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.
وسجل هدفي برشلونة كلا من: فيران توريس في الدقيقة 66، لامين يامال في الدقيقة 5+90 من زمن المباراة.
ويقع فريق راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية برصيد 38 نقطة.
ويذكر أن قد توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 3-2، ويعد برشلونة أكثر الفرق محققا للبطولة (32 لقبا).
