مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

05:15 ص 16/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة (4)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة (2)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره راسينج بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدفي برشلونة كلا من: فيران توريس في الدقيقة 66، لامين يامال في الدقيقة 5+90 من زمن المباراة.

ويقع فريق راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية برصيد 38 نقطة.

ويذكر أن قد توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 3-2، ويعد برشلونة أكثر الفرق محققا للبطولة (32 لقبا).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف مباراة برشلونة وراسينج برشلونة اليوم برشلونة أهداف برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني
مصراوي ستوري

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات