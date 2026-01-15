مباريات الأمس
"تكرر منذ 22 عاما".. وليد الركراكي يشارك في نهائي أمم أفريقيا لاعبا ومدربا

كتب - يوسف محمد:

09:51 م 15/01/2026
قاد وليد الركراكي المنتخب المغربي، للتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز أمس على حساب منتخب نيجيريا في نصف نهائي البطولة أمس.

وكان المنتخب المغربي، حقق فوزا هاما على حساب نيجيريا أمس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "الأمير مولاي الحسن"، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب المغرب لنهائي أمم أفريقيا، منذ 22 عاما، حيث كان آخر مرة صعد فيها أسود الأطلس للنهائي في نسخة البطولة عام 2004، حينما واجه تونس، وانتهى اللقاء آنذاك لصالح نسور قرطاج، بهدف دون مقابل.

وفي عام 2004، كان الركراكي يقود منتخب المغرب ولكن من داخل الملعب، حيث كان يتواجد في تشكيل أسود الأطلس أمام تونس في النهائي، قبل أن يعود بعد 22 عاما، لقادة المغرب للمباراة النهائية ولكن من على الخطوط.

ويطمح الركراكي في النسخة الحالية، في تحقيق ما فشل فيه في عام 2004 حينما كان لاعبا، حيث يطمح في قيادة فريقه لحصد لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في عام 1976.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا

وتقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال، يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

