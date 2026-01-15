ترامب يمنع مشجعين 15 دولة من حضور كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟

واجهت بطولة كأس العالم 2026 عقبة جديدة، بعد قرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد طلبات تأشيرات المشجعين القادمين من 15 دولة مشاركة في البطولة.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل"، أن وزارة الخارجية الأمريكية، وجهت المسؤولين القنصليين برفض منح التأشيرات لمواطني 75 دولة، وذلك في إطار مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بالمتقدمين.

ومن بين هذه الدول الـ75، توجد 15 دولة من المنتظر أن تشارك منتخباتها في كأس العالم المقرر إقامته هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من بينها البرازيل، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وأشارت التقارير إلى أن ثلاثة من الفرق الأربعة في المجموعة الثالثة تأثرت بهذه القرارات، حيث تم إدراج كل من البرازيل والمغرب وهايتي ضمن القائمة الحمراء، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المجموعة، التي ستقام في فوكسبورو أمام هايتي والمغرب، وميامي أمام البرازيل.

وتضم قائمة الدول المتضررة أيضًا الجزائر، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، مصر، غانا، إيران، الأردن، السنغال، تونس، أوروغواي وأوزبكستان.

ومن المنتظر أن يدخل قرار التجميد حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير المقبل ولأجل غير مسمى، في الوقت الذي تواصلت فيه صحيفة ديلي ميل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على توضيحات بشأن تأثير هذه الإجراءات على جماهير المنتخبات المعنية.

وبحسب المذكرة، طُلب من المسؤولين القنصليين رفض طلبات التأشيرة التي يُتوقع أن يعتمد أصحابها على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة، مع مراعاة عدة عوامل أخرى، من بينها الحالة الصحية والعمر ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية.

وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة ستستخدم سلطتها القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين، إذا رأت أنهم قد يشكلون عبئًا على الولايات المتحدة أو يستفيدون من المزايا العامة.

وأوضح أن الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتًا لحين الانتهاء من إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة، مع التأكيد على أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية.

ويأتي هذا القرار في ظل توتر سياسي متصاعد، مع دراسة ترامب لخيارات توجيه ضربة لإيران عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، حيث حذر الرئيس من اتخاذ إجراءات قوية في حال تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام.