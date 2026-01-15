إشارة مثيرة للجدل..هجوم قوي من مروان عطية ضد حكم مباراة مصر والسنغال

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

وجه مروان عطية لاعب منتخب مصر الأول، هجوما قويا ضد حكم مباراة مصر والسنغال أمس الأربعاء الجابوني بيير أتشو، بعد نهاية مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا، التي جمعت بين المنتخبين.

وحقق منتخب السنغال الفوز أمس، على حساب المنتخب الوطني، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه ساديو ماني، ليضمن أسود التيرانجا التأهل إلى نهائي البطولة.

وأظهر مروان عطية غضبه الشديد من قرار الحكم، حيث توجه إليه عقب نهاية المباراة، وأشار بيده بطريقة تدل على المال، مما أثار حالة كبيرة من الجدل.

وفقد المنتخب الوطني بالهزيمة اليوم أمام السنغال، فرصة استعادة لقبه الأفريقية الغائب منذ 16 عاما، منذ التتويج باللقب في عام 2010.

ويلعب المنتخب المصري، يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري، أمام نظيره السنغالي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

