إعلان

خبير تحكيمي: هدف السنغال أمام مصر به شكوك.. وتعرضنا لأخطاء تحكيمية متعددة

كتب : نهي خورشيد

02:07 ص 15/01/2026
أكد جمال الغندور الخبير التحكيمي، أن الخسارة أمام منتخب السنغال لا يجب تبريرها بالكامل عبر التحكيم، وأن تقييم أداء الحكام لا يعني البحث عن أعذار للهزيمة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إنذار حسام عبد المجيد غير صحيح على الإطلاق، مؤكداً أن اللعبة لا تستحق بطاقة صفراء، كما أوضح أن الكرة التي لعبها محمد هاني في الشوط الأول لم تكن تسلل كما أشيع.

وأضاف أن إنذار كاليدو كوليبالي بعد تدخله على عمر مرموش كان قرار صحيح من الحكم، مشيراً إلى وجود لقطات تحكيمية مهمة لم تتم مراجعتها تلفزيونياً.

كما أشار إلى أخطاء أخرى ارتكبها الحكم خلال اللقاء، من بينها تعطيل هجمة مهمة لمصر بعد احتساب خطأ غير مستحق على أحمد سيد زيزو، مؤكداً أن المنتخب لم تحتسب له أكثر من مخالفة صحيحة، في الوقت الذي تم فيه احتساب أخطاء على لاعبيه لا ترقى لأن تكون مخالفات.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن هدف السنغال أمام مصر ما زالت تحوم حوله شكوك بوجود تسلل، متسائل عن سبب عدم مراجعته عبر تقنية الفيديو.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال جمال الغندور مباراة مصر والسنغال

