مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

فريق بالدرجة الثانية يقصي ريال مدريد من دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

02:05 ص 15/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألباسيتي (3)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألباسيتي (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألباسيتي (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألباسيتي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق ألباسيتي في تحقيق فوزا مهما على نظيره ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف ألباسيتي كلا من: خافي فيلار في الدقيقة 24، بيتانكور في الدقيقة 82 و 4+90.

وسجل هدفي ريال مدريد كلا من: ماستانتونو في الدقيقة 3+45، جارسيا في الدقيقة 1+90 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز نجح فريق ألباسيتي في الصعود إلى دور الـ 8، لأول مرة في تاريخه.

ويقع فريق ألباسيتي في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، ويحتل المركز السابع عشر في الدوري برصيد 24 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا مباراة ريال مدريد وألباسيتي ريال مدريد اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
بفحص واحد فقط.. أمل جديد في اكتشاف وعلاج سرطان البروستاتا
نصائح طبية

بفحص واحد فقط.. أمل جديد في اكتشاف وعلاج سرطان البروستاتا
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان