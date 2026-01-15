فريق بالدرجة الثانية يقصي ريال مدريد من دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إشارة مثيرة للجدل..هجوم قوي من مروان عطية ضد حكم مباراة مصر والسنغال

نجح فريق ألباسيتي في تحقيق فوزا مهما على نظيره ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف ألباسيتي كلا من: خافي فيلار في الدقيقة 24، بيتانكور في الدقيقة 82 و 4+90.

وسجل هدفي ريال مدريد كلا من: ماستانتونو في الدقيقة 3+45، جارسيا في الدقيقة 1+90 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز نجح فريق ألباسيتي في الصعود إلى دور الـ 8، لأول مرة في تاريخه.

ويقع فريق ألباسيتي في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، ويحتل المركز السابع عشر في الدوري برصيد 24 نقطة.