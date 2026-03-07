مباريات الأمس
"ينتظر الظهور".. مدرب برشلونة أتليتك يشيد بمستوى حمزة عبد الكريم

كتب : يوسف محمد

04:06 م 07/03/2026

حمزة عبد الكريم

أكد جوليانو بيليتي مدرب فريق برشلونة أتليتك، أن النجم المصري حمزة عبد الكريم ينتظر الظهور الأول مع الفريق بشكل كبير، لإظهار قدراته الفنية خاصة في ظل قدرته السريعة على التأقلم.

وكان نادي برشلونة، أعلن في يناير الماضي تعاقده مع النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادما من النادي الأهلي

تصريحات مدرب برشلونة عن أتليتك عن حمزة عبد الكريم

وقال بيليتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "حمزة عبد الكريم، تأقلم بشكل سريع مع الفريق وينتظر الظهور الأول مع الفريق لإظهار موهبته بشكل مميز".

وأضاف: "اللاعب يتدرب بشكل مميز مع الفريق، في انتظار مشاركته الأول بعد إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة".

موقف حمزة عبد الكريم من المشاركة مع برشلونة

وكان موقع "tribuna" الإسباني، أشار أن صاحب الـ18 عاما، بات جاهزا للمشاركة مع فريق برشلونة أتليتك، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على تصريح العمل.

والجدير بالذكر أن عبد الكريم انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 3 مليون يورو.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

