الإمارات: نتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

كتب : محمد جعفر

06:01 م 07/03/2026 تعديل في 06:02 م

الدفاعات الجوية الإماراتية

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن قواتها الجوية ومنظومات الدفاع الجوي تتعامل في هذه الأثناء بفاعلية وحزم مع تهديدات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مشيرة إلى جاهزية القوات المسلحة الكاملة لحماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار.

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أوضحت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها منظومات الدفاع الجوي المخصصة للصواريخ البالستية.

من جانبها، أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، السبت، بأن الدفاعات الجوية في حالة استنفار قصوى وتتعامل حالياً مع تهديد صاروخي مباشر.

