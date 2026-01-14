لحظة بلحظة.. المغرب 0 ضد 0 نيجيريا.. إلى الأشواط الإضافية

"فرصة خطيرة من الجانبين".. ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول في نصف نهائي

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب نيجيريا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا، في النهائي مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز اليوم، على حساب منتخب مصر بهدف دون مقابل.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

أبرز أحداث مباراة المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب، تمربجوار القائم

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب

الدقيقة 18: عرضية من إبراهيم دياز يبعدها دفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 25: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي المغرب ونيجيريا

الدقيقة 26: عرضية من أشرف حكيمي يبعدها دفاع المنتخب النيجيري

الدقيقة 39: تسديدة من إسماعيلي صيباري لاعب منتخب المغرب يتصدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 44: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب المغرب

الدقيقة 52: تسديدة قوية من عبد الصمد الزلزولي يتصدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 62: عرضية خطيرة من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع المنتخب المغربي

الدقيقة 67: تسديدة من أوسيمين يتصدى لها حارس مرمى المغرب

الدقيقة 76: رأسية من أيوب الكعبي، تمر بجوار مرمى منتخب نيجيريا

الدقيقة 79: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي المغرب ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 85: خمس دقائق متبقية والتعادل السلبي لا يزال يسيطر على اللقاء

الدقيقة 89: عرضية خطيرة من لاعب منتخب المغرب ولكن دفاع نيجيريا يتصدى للكرة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية الشوط الثاني والاتجاه إلى الأشواط الإضافية