ملخض مباراة المغرب ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025

وفاة صحفي مالي في مقر إقامته بالمغرب.. ما القصة؟

حكم دولي سابق يحسم الجدل حول صحة هدف السنغال في مرمى مصر

"اللعنة مستمرة".. ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة مصر من السنغال؟

ميدو يكشف عن الأنسب لقيادة مصر في كأس العالم 2026

تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب المغرب أمام نظيره منتخب السنغال، يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير الجاري، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

أبرز أحداث مباراة المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب، تمربجوار القائم

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب

الدقيقة 18: عرضية من إبراهيم دياز يبعدها دفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 25: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي المغرب ونيجيريا

الدقيقة 26: عرضية من أشرف حكيمي يبعدها دفاع المنتخب النيجيري

الدقيقة 39: تسديدة من إسماعيلي صيباري لاعب منتخب المغرب يتصدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 44: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب المغرب

الدقيقة 52: تسديدة قوية من عبد الصمد الزلزولي يتصدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 62: عرضية خطيرة من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع المنتخب المغربي

الدقيقة 67: تسديدة من أوسيمين يتصدى لها حارس مرمى المغرب

الدقيقة 76: رأسية من أيوب الكعبي، تمر بجوار مرمى منتخب نيجيريا

الدقيقة 79: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي المغرب ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 85: خمس دقائق متبقية والتعادل السلبي لا يزال يسيطر على اللقاء

الدقيقة 89: عرضية خطيرة من لاعب منتخب المغرب ولكن دفاع نيجيريا يتصدى للكرة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية الشوط الثاني والاتجاه إلى الأشواط الإضافية

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 96: تسديدة قوية من لاعب منتخب المغرب تمر بجوار مرمى المنتخب النيجيري

الدقيقة 105: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+105: نهاية الشوط الأول الإضافي

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 110: خطا لصالح منتخب نيجيريا في منتصف الملعب

الدقيقة 113: ركلة حرة لصالح منتخب المغرب من على حدود منطقة جزاء نيجيريا

الدقيقة 119: تسديدة قوية من لاعب منتخب المغرب يتصدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 120: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+120: نهاية الشوط الإضافي الثاني والاتجاه لركلات الترجيح

ركلات ترجيح المغرب ونيجيريا

نايل العيناوي يسجل الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب المغرب

أونواتشو يسجل الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب نيجيريا في مرمى المغرب

حمزة إيجمان يهدر الركلة الترجيحية الثانية للمغرب

تشكويز يهدر ركلة الجزاء الثاني للمغرب

إلياس بن صغير يسجل الركلة الثالثة لمنتخب المغرب أمام نيجيريا

بشير يسجل الركلة الثالثة لمنتخب نيجيريا

أشرف حكيمي يسجل ركلة الترجيح الرابعة لمنتخب المغرب

أونيماتشي يهدر ركلة الترجيح الرابعة لنيجيريا أمام المغرب

يوسف النصيري يسجل ركلة الجزاء الخامسة لمنتخب المغرب ويساهم في صعود المغرب لنهائي البطولة