"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

كتب - نهى خورشيد

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة مصر والسنغال، والمقامة بينهماً حالياً على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 والمقامة حالياً بالمغرب.

ملخص الشوط الأول لمباراة منتخب مصر والسنغال

وشهدت الدقيقة الخامسة سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب إثر كرة مشتركة مع أحد لاعبي السنغال، قبل أن يستكمل اللاعب اللقاء، وبعدها بدقيقة واحدة، تلقى حسام عبد المجيد بطاقة صفراء مبكرة، عقب تدخله مع نيكولاس جاكسون من الخلف أثناء انطلاق هجومي، وهو الإنذار الذي سيحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة سواء النهائي أو لقاء تحديد المركز الثالث.

وفرض منتخب السنغال سيطرته على مجريات اللعب دون اندفاع هجومي، مكتفياً بتبادل التمريرات القصيرة في وسط الملعب، بينما اعتمد منتخب مصر على التنظيم الدفاعي ومحاولات محدودة للمرتدات.

وفي الدقيقة 18، أرسل عمر مرموش عرضية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الدفاع السنغالي، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل على الهجوم المصري.

وأهدر نيكولاس جاكسون فرصة خطيرة في الدقيقة 19، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل، وتوقفت المباراة في الدقيقة 20 إثر إصابة المدافع كاليدو كوليبالي، ليضطر الجهاز الفني السنغالي لإجراء تبديل اضطراري، بدخول مامادو سار بدلاً منه في الدقيقة 23.

واستمر التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء حتى منتصف الشوط، مع تفوق سنغالي في الاستحواذ دون تهديد حقيقي على مرمى محمد الشناوي، الذي تصدى بسهولة لتسديدة حبيب ديارا من خارج المنطقة في الدقيقة 31.

كما نجح دفاع منتخب مصر في إفساد محاولة اختراق من نيكولاس جاكسون من الجهة اليسرى في الدقيقة 33.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تراجع إيقاع اللعب نسبياً مع احتساب خطأ لصالح السنغال في وسط الملعب بالدقيقة 40، قبل أن تتوقف المباراة مؤقتاً بسبب اشتباكات بين الجهازين الفنيين للمنتخبين في الدقيقة 41.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل استحواذ واضح لمنتخب السنغال بلغ 69% مقابل 31% لمنتخب مصر.