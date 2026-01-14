مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

07:54 م 14/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (8) (2)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (9) (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (8) (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    إصابة كوليبالي في مباراة مصر والسنغال
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (9) (2)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (20) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (24) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (23) (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة مصر والسنغال، والمقامة بينهماً حالياً على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 والمقامة حالياً بالمغرب.

ملخص الشوط الأول لمباراة منتخب مصر والسنغال

وشهدت الدقيقة الخامسة سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب إثر كرة مشتركة مع أحد لاعبي السنغال، قبل أن يستكمل اللاعب اللقاء، وبعدها بدقيقة واحدة، تلقى حسام عبد المجيد بطاقة صفراء مبكرة، عقب تدخله مع نيكولاس جاكسون من الخلف أثناء انطلاق هجومي، وهو الإنذار الذي سيحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة سواء النهائي أو لقاء تحديد المركز الثالث.

وفرض منتخب السنغال سيطرته على مجريات اللعب دون اندفاع هجومي، مكتفياً بتبادل التمريرات القصيرة في وسط الملعب، بينما اعتمد منتخب مصر على التنظيم الدفاعي ومحاولات محدودة للمرتدات.

وفي الدقيقة 18، أرسل عمر مرموش عرضية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الدفاع السنغالي، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل على الهجوم المصري.

وأهدر نيكولاس جاكسون فرصة خطيرة في الدقيقة 19، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل، وتوقفت المباراة في الدقيقة 20 إثر إصابة المدافع كاليدو كوليبالي، ليضطر الجهاز الفني السنغالي لإجراء تبديل اضطراري، بدخول مامادو سار بدلاً منه في الدقيقة 23.

واستمر التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء حتى منتصف الشوط، مع تفوق سنغالي في الاستحواذ دون تهديد حقيقي على مرمى محمد الشناوي، الذي تصدى بسهولة لتسديدة حبيب ديارا من خارج المنطقة في الدقيقة 31.

كما نجح دفاع منتخب مصر في إفساد محاولة اختراق من نيكولاس جاكسون من الجهة اليسرى في الدقيقة 33.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تراجع إيقاع اللعب نسبياً مع احتساب خطأ لصالح السنغال في وسط الملعب بالدقيقة 40، قبل أن تتوقف المباراة مؤقتاً بسبب اشتباكات بين الجهازين الفنيين للمنتخبين في الدقيقة 41.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل استحواذ واضح لمنتخب السنغال بلغ 69% مقابل 31% لمنتخب مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملخص الشوط الأول لمباراة مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال نتيجة الشوط الأول لمباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
معركة الإنترنت في إيران.. ما هو "ستارلينك"؟ وكيف تطارده السلطة؟
حكايات الناس

معركة الإنترنت في إيران.. ما هو "ستارلينك"؟ وكيف تطارده السلطة؟

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور