إعلان

بالفيديو.. مشاهد من داخل "مطار دبي" بعد استهدافه بطائرة إيرانية

كتب : مصراوي

12:23 ص 01/03/2026

تعرّض مبنى بمطار "دبي الدولي" لضربة مباشرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إماراتية وشهود عيان، مساء اليوم السبت، بتعرّض مبنى بمطار "دبي الدولي" لضربة مباشرة نفذتها طائرة مسيرة إيرانية.

وذكرت المصادر، أن الهجوم الإيراني أدى لوقوع انفجار عنيف داخل المطار، مما دفع السلطات لبدء عمليات إخلاء منظمة وشاملة للمسافرين والموظفين من صالات المطار.

سقوط إصابات بين المسافرين في مطار دبي

كشفت تقارير أولية عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين والمسافرين داخل صالات الانتظار نتيجة الشظايا والانفجار، فيما تسود حالة من الاستنفار الأمني في محيط المطار تزامنا مع توقف الحركة الجوية وتدفق سيارات الإسعاف.

وفي تصعيد متزامن، هزت سلسلة انفجارات ليل السبت العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أفادت الأنباء بوقوع ضربات بالقرب من مطار أبوظبي وحديقة الحيوان، وهي المنطقة القريبة من قاعدة "الظفرة" الجوية التي تضم قوات أمريكية، مما يشير إلى هجوم منسق يستهدف المصالح الحيوية والعسكرية في البلاد.

يأتي هذا الهجوم وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف مطار دبي الصواريخ الإيرانية إيران وأمريكا مطار دبي الحرب على إيران هجمات إيران زئير الأسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تفرض قيودا على عبور مضيق هرمز وتحذر السفن
شئون عربية و دولية

إيران تفرض قيودا على عبور مضيق هرمز وتحذر السفن
مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
مصراوى TV

مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
سفرة رمضان

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)