بالفيديو.. مشاهد من داخل "مطار دبي" بعد استهدافه بطائرة إيرانية

أفادت وسائل إعلام إماراتية وشهود عيان، مساء اليوم السبت، بتعرّض مبنى بمطار "دبي الدولي" لضربة مباشرة نفذتها طائرة مسيرة إيرانية.

إيران تستهدف مطار دبي الدولي pic.twitter.com/lLuVvAbJDc — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 28, 2026

وذكرت المصادر، أن الهجوم الإيراني أدى لوقوع انفجار عنيف داخل المطار، مما دفع السلطات لبدء عمليات إخلاء منظمة وشاملة للمسافرين والموظفين من صالات المطار.

سقوط إصابات بين المسافرين في مطار دبي

كشفت تقارير أولية عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين والمسافرين داخل صالات الانتظار نتيجة الشظايا والانفجار، فيما تسود حالة من الاستنفار الأمني في محيط المطار تزامنا مع توقف الحركة الجوية وتدفق سيارات الإسعاف.

BREAKING: VIDEO FROM DUBAI AIRPORT SHOWING ONE MAN INJURED AND PEOPLE EVACUATING pic.twitter.com/hBLeHEulac — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 28, 2026

وفي تصعيد متزامن، هزت سلسلة انفجارات ليل السبت العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أفادت الأنباء بوقوع ضربات بالقرب من مطار أبوظبي وحديقة الحيوان، وهي المنطقة القريبة من قاعدة "الظفرة" الجوية التي تضم قوات أمريكية، مما يشير إلى هجوم منسق يستهدف المصالح الحيوية والعسكرية في البلاد.

يأتي هذا الهجوم وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.