صدمة للجماهير.. برشلونة يحذف جميع منشوراته عن صفقة كانسيلو.. ماذا حدث؟

فاجأ نادي برشلونة جماهيره بحذف خبر الإعلان عن التعاقد مع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، مع تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا لتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق نهائي مع نادي الهلال السعودي لضم كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة تمثل عودة جديدة للاعب إلى كامب نو، بعد تجربته السابقة مع الفريق خلال موسم 2024 قادمًا من مانشستر سيتي.

وكان من المقرر تقديم كانسيلو ظهر اليوم في تمام الثانية والربع بتوقيت القاهرة، قبل أن يتم تأجيل المؤتمر بشكل مفاجئ دون توضيح رسمي، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الإعلامية والجماهيرية.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة حذف جميع المنشورات المتعلقة باللاعب من موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إصدار بيان يوضح أسباب هذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية داخل النادي أن سبب التأجيل يعود إلى عدم استكمال التوقيع على بعض الوثائق النهائية المتبادلة بين أطراف الصفقة، مؤكدة أن الأمر إجرائي ولا يهدد إتمام التعاقد، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية قبل إعادة الإعلان الرسمي عن الصفقة.