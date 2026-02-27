مباريات الأمس
المراقب ولافتة.. مبررات الجيش الملكي بشأن أحداث الشغب في مباراة الأهلي

كتب : هند عواد

12:36 م 27/02/2026 تعديل في 01:33 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (11) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (11) (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي

قدم الجيش الملكي المغربي، مبرراته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن الشغب الجماهيري، الذي حدث في مباراة الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، ألقت إدارة الجيش الملكي المغربي اللوم على مراقب المباراة الليبي جمال أمبي، وأشارت إلى أنه لم يعكس وقائع أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأهلي.

وأشار الجيش الملكي المغربي، إلى أن مقاطع الفيديو تظهر أن جماهير الأهلي "مدلل الكاف" من قامت برمي الزجاجات على لاعبي الجيش الملكي المغربي، وبسببها أصيب حمودان لاعب الفريق.

وأضافت الصحيفة: "ومن ضمن مبررات الجيش الملكي تعرض جماهيره للاعتداء من جماهير الأهلي، وحاول الأمن سحب لافتة مكتوب عليها "موروكو".

وتابعت إدارة الجيش الملكي، في ردها على لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، بأن الحماية الأمنية للاعبين أثناء دخولهم إلى غرفة الملابس، كانت ضعيفة، إذ واجهوا صعوبات في الوصول إلى الملعب بسبب المقذوفات.

الأهلي والجيش الملكي المغربي مبررات الجيش الملكي المغربي الأهلي

