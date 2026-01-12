منتخب مصر يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة السنغال

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعداداً لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر تدريبه الأخير مساء اليوم بمدينة أغادير، قبل التوجه إلى مدينة طنجة، على أن يختتم تدريباته غداً استعداداً لمواجهة السنغال، في طنجة.

وشارك في مران منتخب مصر، جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي توجه أمس إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية