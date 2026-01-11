"حضور جماهيري وغزارة تهديفية".. أرقام تاريخية في أمم إفريقيا 2025

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا

سجلت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب أرقامًا تاريخية، بعدما حطمت الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ البطولة، متجاوزة النسخة السابقة التي أقيمت في كوت ديفوار.

ووصل إجمالي الحضور الجماهيري حتى الآن إلى 1,116,959 متفرجًا، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية منافسات البطولة، لتصبح نسخة المغرب الأعلى حضورًا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، متخطية رقم نسخة كوت ديفوار 2023 التي توقفت عند 1.1 مليون متفرج.

ولم تتوقف الأرقام القياسية عند المدرجات فقط، حيث شهدت البطولة كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، بعد وصول الحصيلة التهديفية إلى 119 هدفًا حتى الآن.

إقرأ أيضًا:

"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟