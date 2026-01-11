مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 1
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

0 0
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

"حضور جماهيري وغزارة تهديفية".. أرقام تاريخية في أمم إفريقيا 2025

محمد عبد الهادي

04:28 م 11/01/2026
سجلت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب أرقامًا تاريخية، بعدما حطمت الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ البطولة، متجاوزة النسخة السابقة التي أقيمت في كوت ديفوار.

ووصل إجمالي الحضور الجماهيري حتى الآن إلى 1,116,959 متفرجًا، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية منافسات البطولة، لتصبح نسخة المغرب الأعلى حضورًا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، متخطية رقم نسخة كوت ديفوار 2023 التي توقفت عند 1.1 مليون متفرج.

ولم تتوقف الأرقام القياسية عند المدرجات فقط، حيث شهدت البطولة كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، بعد وصول الحصيلة التهديفية إلى 119 هدفًا حتى الآن.

"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية 2025 أمم أفريقيا الحضور الجماهيري





نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران